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11 мая 201917:14

Атака боевиков: Pearl Continental эвакуирована

Global Look Press

Из пятизвездочного отеля Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар (провинция Белуджистан), который в субботу, 11 мая, атаковали вооруженные люди, благополучно эвакуированы все постояльцы и персонал, сообщил министр информации провинции Захур Балиди.

Однако между боевиками и представителям служб безопасности продолжается перестрелка, передает РИА Новости со ссылкой на пакистанские СМИ.

Между тем главный инспектор полиции провинции Белуджистан Мошин Хасан Батт заявил, что "эвакуировано 95 процентов гостиницы". По его словам, отель атаковали двое-трое вооруженных людей: сперва они начали стрелять, а затем проникли в здание. Сообщается также, что в момент нападения в гостинице не было иностранцев, а только сотрудники.

Тем не менее ряд СМИ сообщил, что в отеле на момент нападения было не менее 70 человек, в том числе около 40 граждан Китая. Данные о возможных жертвах и пострадавших пока не приводятся. В настоящее время территория отеля оцеплена полицией, к зданию никого не подпускают.

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