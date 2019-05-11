Полиция Нанта применила газ

Силы правопорядка в городе Нант на западе Франции вынуждены были в субботу применить слезоточивый газ против экстремистов, принимавших участие в манифестации "желтых жилетов", говорится в репортаже с места событий телеканала BFM.

Стычки радикалов с полицейскими и жандармами начались еще во время прохождения многотысячной колонны по городу и усилились после официального завершения манифестации в 15.00. Активисты из экстремистского "Черного блока", лица которых были скрыты масками, начали бросать в стражей порядка камни и бутылки. Так как активистов насчитывается не менее 500 человек, полицейские вынуждены были применить газ, чтобы пресечь беспорядки. Полиция также стреляла по активистам резиновыми пулями, однако наиболее агрессивно настроенные манифестанты до сих пор провоцируют стражей порядка.

Тем временем в Париже манифестация, начавшаяся часом раньше шествия в Нанте, завершилась в спокойной обстановке. Никаких инцидентов во время продвижения колонны по городу зафиксировано не было. Возможно свои коррективы внесла погода — манифестация прошла на 4 часа быстрее из-за сильного ливня и ветра. По данным телеканала, в манифестации в Париже приняли участие не более 1500 человек.