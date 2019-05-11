Митрополит Иларион служил в армии и считает, что это не для всех

Далеко не все мужчины должны служить в армии, тем более что армия, состоящая из контрактников, куда эффективнее, считает председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Об это он рассказал эфире передачи "Церковь и мир" на канале "Россия 24".

Но если призывают, нужно отдать долг родине, добавил он.

Сам владыка тоже служил в армии: проходил срочную службу.