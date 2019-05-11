Футболисты "Тамбова" и "Сочи" досрочно вышли в РПЛ

Футбольные клубы "Тамбов" и "Сочи" в следующем сезоне сыграют в чемпионате Российской премьер-лиги. Это стало известно после поражения "Томи" от ярославского "Шинника" в матче 36-го тура ФНЛ. Проигрыш со счетом 0:1 лишил томских футболистов шансов напрямую выйти в РПЛ.

Единственный гол в ворота "Томи" на шестой минуте встречи забил 37-летний форвард "Шинника" Эльдар Низамутдинов. За два тура до окончания чемпионата томская команда занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 60 очков. У "Сочи" и "Тамбова" на данный момент по 67 баллов.

Отметим, что сочинский клуб был образован летом 2018 года на основе санкт-петербургского "Динамо". "Тамбов" основан в 2013 году.