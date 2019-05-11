Сурков поздравил Пушилина и жителей ДНР с Днем республики

Помощник президента РФ Владислав Сурков поздравил главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина и всех жителей ДНР с Днем республики.

Сурков выразил уверенность в том, что "пять лет борьбы и стойкости" подтвердили право народа республики самостоятельно определять свою судьбу.

Помощник российского лидера пожелал гражданам ДНР мира и счастья, а также заверил их в безусловной поддержке со стороны РФ, пишет ТАСС.

День республики в ДНР отмечается ежегодно 11 мая. В этот день в 2014 году в городах и районах бывшей Донецкой области Украины прошел референдум о самоопределении региона. В нем приняли участие три четверти населения, почти 90 процентов из них высказались за суверенитет Донбасса.

Как заявил журналистам 11 мая полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, референдумы, результатом которых стало создание ДНР и ЛНР (Луганской народной республики) стали ответом на людей на грубое нарушение их прав, угрозу их жизни, ответом Донбасса на агрессию с запада. И последовавшие события на Украине, по его словам, подтвердили: у жителей Донбасса были все основания для такого решения.