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Умер Евгений Крылатов 58 минут назад

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11 мая 201918:10

Евгения Крылатова похоронили рядом с женой

Global Look Press

Композитора Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище рядом с женой.

Ранее Москва в Доме композитора попрощалась с народным артистом. Гроб с телом вынесли под аплодисменты. Проститься с ним пришли десятки людей.

 

Евгений Крылатов был удивительным человеком, он сочинял песни душой, сказал на панихиде друг и соавтор Юрий Энтин.

Певец Лев Лещенко отметил, что Крылатова должна хоронить вся страна.

Диктор Ангелина Вовк рассказала, как они ездили по стране с гастролями. Крылатов был доверчивым, искренним, добрым человеком, его все любили.

Автор музыки к более чем к 160 фильмам скончался в среду от двусторонней пневмонии. Ему было 85 лет, сообщает РИА Новости.

 

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