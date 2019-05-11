Евгения Крылатова похоронили рядом с женой

Композитора Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище рядом с женой.

Ранее Москва в Доме композитора попрощалась с народным артистом. Гроб с телом вынесли под аплодисменты. Проститься с ним пришли десятки людей.

Евгений Крылатов был удивительным человеком, он сочинял песни душой, сказал на панихиде друг и соавтор Юрий Энтин.

Певец Лев Лещенко отметил, что Крылатова должна хоронить вся страна.

Диктор Ангелина Вовк рассказала, как они ездили по стране с гастролями. Крылатов был доверчивым, искренним, добрым человеком, его все любили.

Автор музыки к более чем к 160 фильмам скончался в среду от двусторонней пневмонии. Ему было 85 лет, сообщает РИА Новости.