Не успели даже расстегнуть ремни: подробности пожара в SSJ-100

Обвинения, что пассажиры суперджета, спасавшие свои вещи из горящего самолета, тем самым не дали эвакуироваться десяткам людей, беспочвенны.

Ранее ряд СМИ опубликовали статьи, в которых говорилось о невозможности эвакуации именно из-за того, что пассажиры бизнес-класса вытаскивали ручную кладь.

В правоохранительных органах заявили, что у людей, сидевших в хвостовой части, шансов на спасение практически не было. Они не успели даже расстегнуть ремни: практически сразу потеряли сознание, надышавшись продуктами горения.

Сейчас продолжается опознание погибших, передает ТАСС.

5 мая " "Сухой Суперджет-100", принадлежащий "Аэрофлоту", вылетел из Шереметьево в Мурманск. Через полчаса из-за удара молнии он вернулся в аэропорт, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек