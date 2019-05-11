Российские керлингистки завоевали бронзу на Кубке мира в Пекине

Женская сборная России по керлингу в последнем матче группового этапа финала Кубка мира оказалась сильнее команды Швеции со счетом 6:3. Эта победа позволила россиянкам завоевать бронзовые медали турнира.

Обладателями наград стали Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиева. В шести матчах россиянки набрали 12 очков и обошли японок, ставших четвертыми. Наша команда заняла второе место на групповом этапе и не смогла побороться за золото соревнований.

В решающем поединке Кубка мира сразятся сборные Канады и Швейцарии, ставшие первыми в своих группах.