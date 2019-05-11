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Конфликт в Сирии 1 час назад

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11 мая 201919:34

Сирийские военные уничтожили компункт и оружейные склады боевиков

Global Look Press

Подразделения сирийской армии в субботу, 11 мая, освободили от боевиков пять населенных пунктов на северо-западе Сирии и вышли к административной границе провинций Идлиб и Хама.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, сирийские военнослужащие провели боевую операцию, в результате которой были уничтожены командный пункт и склады с оружием группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в населенном пункте Хасс.

Ранее на северо-западе Сирии правительственные силы ликвидировали более 40 боевиков "Джебхат ан-Нусры", которые атаковали армейские позиции в поселке Кфар-Набуд, пытаясь вернуть его под свой контроль.

Для восстановления режима прекращения огня в зоне деэскалации на северо-западе Сирии и освобождения региона от террористов командование Вооруженных сил республики направило туда в начале мая усиленные воинские подразделения и бронетехнику. В настоящее время сирийские войска приближаются к городу Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, где находится крупный форпост бандформирований.

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