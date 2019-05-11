Сборная Латвии переиграла австрийцев на чемпионате мира в Словакии

На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, состоялась игра группы В между сборными Латвии и Австрии. Латвийские хоккеисты под руководством канадского специалиста Боба Хартли, тренирующего также омский "Авангард", одержали волевую победу со счетом 5:2.

Австрийская команда первой добилась успеха: на 15-й минуте Михаэль Раффль реализовал численное большинство. Однако дальше наступило время латвийцев. Рудольф Балцерс, Лаурис Дарзиньш, Родриго Аболс и Гинтс Мейя по разу пробили вратаря соперника Давида Киккерта. Австрийцы смогли сократить отставание в счете усилиями Рафаэля Хербургера, но последнее слово все равно осталось за командой Хартли: Рональд Кениньш стал автором заключительной шайбы в этой встрече.

Напомним, что уже завтра, 12 мая, австрийцы сыграют с российской командой. Встреча начнется в 13:15 по московскому времени.

В другом матче дня немцы взяли верх над командой Великобритании со счетом 3:1. Соперники выступают в группе А.