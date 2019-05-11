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11 мая 201922:40 Дмитрий Хрусталев

Россия и Бразилия вместе отметят 75-летие Победы

Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС

К сожалению, уже какое десятилетие не удается решить одну, казалось бы, очевидную задачу. Советские и российские медали, которые, начиная с 20-летия Победы вручаются и тем иностранцам-ветеранам Второй мировой, кто был в иностранных частях на территории СССР (вроде эскадрильи "Нормандия-Неман"), в наших партизанских отрядах или высаживался на наших берегах с союзных конвоев, но если они воевали с тем же врагом на флангах (буквально через пару горных перевалов), то вручать нельзя.

Это в полной мере относится к ветеранам из Бразилии. В начале 1940-х и в Бразилии говорили: "Скорее, кобра закурит трубку, чем мы отправим войска на войну в Европу". Но в итоге Бразилия стала единственной латиноамериканской страной, чья армия воевала в Старом Свете.

Непривычные награды на груди и зеленый берет с необычной нашивкой явно выдавали в нем иностранца. Но в свой 91 год он, ветеран Второй мировой из Бразилии Мелшисидек Афонсо де Карвальо, преодолел 12 тысяч километров, чтобы добраться до Москвы.

"Все мы очень счастливы в День Победы, потому что преодолели все страдания, выпавшие на долю русских и бразильцев. Конечно, ваш народ пострадал гораздо больше, чем мы. Но я горд, что иду вместе со всеми по Красной площади", — признался Мелшисидек Афонсо де Карвальо.

Что подтолкнуло тогда далекую Бразилию ко вступлению во Вторую мировую войну? Началось все на море, когда в 1942-м немецкие субмарины потопили в водах Атлантики несколько бразильских торговых судов. Бразильцы стали охранять союзные конвои, направлявшиеся в Северную Африку и Средиземноморье. Но что касается сухопутной операции... В марте 1944-го "кобра все-таки закурила" — Бразилия стала единственной южноамериканской республикой, чей 25-тысячный экспедиционный корпус высадился в Европе, в Италии. Воевать пришлось на непривычном морозе и в горах.

"Потери — примерно 450-460 человек, плюс 2 тысячи раненых, обмороженных и контуженных. Когда мы называем эти цифры, у нас всегда в голове наши цифры. Мы всегда помним те 27 миллионов жизней, которые отдал СССР на алтарь Победы, и в сравнении с этим, кажется, что у Бразилии немного совсем", — сказала Людмила Окунева, профессор кафедры истории стран Европы и Америки МГИМО МИД РФ.

"Бразилия, безусловно, чтит память своих солдат, сражавшихся на полях Второй мировой. Эту память хранит не только старшее поколение, но и активно передается молодым, чтобы они знали и помнили своих героев, которые не пожалели своих жизней и принесли мир", — отметил Товар да Силва Нунес, посол Бразилии в России.

"Все-таки мы должны ценить участие других стран антигитлеровской коалиции, а особенно людей, которые из своего безопасного и вполне благополучного далека вдруг сели на корабли и через океан поплыли на другой континент, чтобы вместе бороться с врагом", — считает Людмила Окунева.

А еще значительная часть американских поставок по ленд-лизу была по происхождению бразильской. Бразильский каучук — в шинах американских "Виллисов", бразильские кристаллы — в американских радиостанциях, бразильский марганец — в броне американских танков и, наконец, бразильский алюминий — в фюзеляжах американских истребителей, которые сражались и на нашем фронте.

В год 74-й годовщины Победы в войне ветеранские организации России и Бразилии договорились о сотрудничестве. В Музее Победы на Поклонной горе был подписан первый в истории отношений двух стран протокол о намерениях.

"Мы чрезвычайно рады тем связям, которые поддерживаются с Ассоциацией ветеранов России. Мы в Бразилии делаем все возможное, чтобы подвиг людей, которые погибли в той страшной войне, не был забыт", — сказал Мелшисидек Афонсо де Карвальо.

И уже в будущем, юбилейном, году планируется провести несколько совместных мероприятий.

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