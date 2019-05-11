Ливни и сели смыли 16 мостов в Дагестане

В Дагестане ливни и сели разрушили четыре автомобильных и двенадцать пешеходных мостов.

Нанесен ущерб 111 домам в Гумбетовском районе, насаждения пострадали на 153 га, косточковые на площади 144 га погибли. В селе Нижнее Инхо Гумбетовского района электричество и водоснабжение восстановили, однако врачи не рекомендуют употреблять воду из-под крана, только бутилированную.

Затруднен проезд к Цунтинской районной больнице.

Сохраняющиеся дожди и грозы пока не позволяют оценить ущерб от разгула от стихии, передает ТАСС.