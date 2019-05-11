"Грозный щит": американский эсминец запустил противоракету SM-3

Американский эсминец USS Roosevelt, который участвует в крупных учениях НАТО по противоракетной обороне, в субботу, 11 мая, произвел пуск противоракеты SM-3. Это зенитная управляемая ракета заатмосферного перехвата.

Учения противовоздушной и противоракетной обороны "Грозный щит-2019" проходят у побережья Шотландии и продлятся до 19 мая. В них принимают участие корабли девяти стран НАТО: США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Дании — из состава ударных и вспомогательных сил.

Тринадцать кораблей, десять самолетов и около 3300 человек личного состава отрабатывают действия по обнаружению, слежению и обороне от противокорабельных и баллистических ракет различного типа. В учениях также задействован морской патрульный самолет и разведывательный самолет НАТО системы AWACS.

"Учения улучшают взаимодействие союзников в режиме реального времени, в интегрированной среде противовоздушной и противоракетной обороны", — говорится в сообщении командования морскими силами США в Европе, которое цитирует РИА Новости.