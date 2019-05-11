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11 мая 201920:20

В США столкнулись две баржи и танкер: в воду вылилось 9 тысяч баррелей нефтепродуктов

edition.cnn.com

Недалеко от хьюстонского порта (Техас, США) столкнулись две баржи и танкер. В результате инцидента в воду попало 9 тысяч баррелей (или 1,4 миллиона литров) нефтепродуктов. Ликвидировать утечку пока не удалось, ее причина на данный момент неизвестна.

Как уточняет американский телеканал CNN, суммарно суда транспортировали примерно 15 тысяч баррелей груза.

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