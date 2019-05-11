"Пари Сен-Жермен" на выезде обыграл "Анже"

В матче 36-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" в статусе победителя лиги 1 на выезде обыграл "Анже" со счетом 2:1. Подопечные немца Томаса Тухеля одержали вторую победу в последних пяти играх.

У победителей встречи голами отметились бразильский вингер Неймар (20-я минута) и аргентинец Анхель Ди Мария (58), а у хозяев поля единственный мяч забил Флавьен Тэт (88). Неймар, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу.

"ПСЖ", ранее ставивший чемпионом страны досрочно, увеличил количество очков до 88, а "Анже" расположился на 12-й строчке, имея в активе 45 очков. В следующем туре лиги 1 парижане 18 мая примут "Дижон", а подопечные Стефана Мулена в тот же день на выезде сыграют с "Лиллем".