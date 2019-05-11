Джокович вышел в финал турнира в Мадриде, обыграв Тима

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович в полуфинале турнира в испанском Мадриде в двух сетах за два часа 25 минут обыграл представителя Австрии Доминика Тима со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

Серб трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из трех, а у Тима, занимающего пятое место в рейтинге ATP, два эйса, две двойные ошибки и три брейк-пойнта из десяти.

Таким образом, Джокович вышел в финал турнира, где сыграет с победителем противостояния Стефанос Циципас (Греция, 9) – Рафаэль Надаль (Испания, 2).