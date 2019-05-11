В Краснодарском крае выпал град размером с перепелиное яйцо

На отдельные районы Краснодарского края обрушилась непогода, передает канал "Россия 24".

Во второй половине дня в станице Каневской прошел сильный ливень с градом. Видеозапись моментально попала в соцсети. На кадрах видны крупные осколки льда размером с перепелиное яйцо.

Непогода уничтожила часть посевов, повреждены автомобили.

Стихия обрушилась также на Кореновский, Усть-Лабинский и Белореченский районы.

В региональном МЧС предупредили о дожде с грозами до 12 мая. Также ожидается сильный ветер до 14 метров в секунду.