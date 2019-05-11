Бертенс завоевала трофей турнира в Мадриде, переиграв в финале Халеп

Голландская теннисистка, седьмая ракетка мира Кики Бертенс в финале турнира в испанском Мадриде за один час 28 минут в двух сетах переиграла представительницу Румынии Симону Халеп со счетом 6:4, 6:4.

Голландка четырежды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми, а у Халеп, занимающей третье место в рейтинге WTA, ни одного эйса, две двойные ошибки и три брейка из пяти.

Для Бертенс этот трофей стал вторым в сезоне и девятым в карьере. За эту победу 27-летняя теннисистка получит 1,202 млн евро призовых и 1000 очков, что позволит ей подняться на четвертое место мирового рейтинга.