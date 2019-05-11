"Монако" на выезде проиграл "Ниму", у Головина желтая карточка

В матче 36-го тура французской лиги 1 "Монако" на выезде проиграл "Ниму" с минимальным счетом – 0:1. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч и получил желтую карточку за грубую игру.

У победителей встречи единственный мяч на девятой минуте забил французский нападающий Рено Рипар, которому ассистировал сенегальский форвард Сада Тиуб.

"Монако" довел безвыигрышную серию до семи матчей (4 поражения, 3 ничьи) и с 33 очками занимает 17-е место в турнирной таблице – в шаге от зоны вылета, а "Ним". одержавший третью победу в последних пяти играх, расположился на восьмой строчке, имея в активе 52 очка.

В следующем туре монегаски 18 мая примут "Амьен", а подопечные Бернара Блакара в тот же день на выезде сыграют с "Генгамом".