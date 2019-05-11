Чешские хоккеисты разгромили норвежцев в матче чемпионата мира

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная Чехии на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе разгромила национальную команду Норвегии со счетом 7:2.

У победителей встречи по две шайбы забросили Филип Гронек (3-я, 7-я минуты) и Михаэль Фролик (16, 24), а также по разу отличились Михал Ржепик (34), Филип Хитил (42) и Доминик Кубалик (45). Гронек и Фролик, помимо дублей, записали на свой счет по голевой передаче. У норвежцев голами отметились Тобиас Линдстрем (11) и Сондре Ольден (41).

Чехия одержала вторую победу на турнире и с шестью очками возглавила группу В, а Норвегия, потерпевшая второе поражение кряду, расположилась на седьмой строчке. В следующем матче чехи 13 мая сыграют с командой России, а норвежцы в тот же день встретятся со сборной Швеции.