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12 мая 201900:20 Аркадий Глушенков

В Литве пройдут президентские выборы

Очередные президентские выборы пройдут в воскресенье в Литве. Одновременно с ними состоятся два референдума — о введении двойного гражданства и сокращении числа депутатов парламента.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. Однако, по данным последних опросов, реальные шансы есть лишь у трех человек: на первом месте по популярности идет экономист Ингрида Шимоните, немного отстают от нее еще один экономист Гитанас Науседа и действующий премьер страны Саулюс Сквернялис.

Науседа, главный экономист шведского банка СЭБ, позиционирует себя как правоцентристский кандидат и предлагает экономические реформы. Шимоните, бывший министр финансов страны, в своей программе делает упор на развитие экономики. Однако, считают аналитики, к обоим кандидатам-экономистам есть серьезные претензии. Критики Науседы утверждают, что он представляет интересы крупного бизнеса. Шимоните может поставить в невыгодное положение то, что некоторые избиратели задаются вопросом, хотят ли они еще одну женщину-президента после двух сроков нынешней главы государства Дали Грибаускайте.

Третий кандидат — нынешний премьер и бывший министр внутренних дел Саулюс Сквернялис. У него хорошие шансы на то, чтобы пройти во второй тур. Все потому, что оба кандидата-экономиста обращаются в основном к городскому населению, а главная аудитория Сквернялиса — жители сельских районов. Он возглавил правительство после парламентских выборов в 2016 году, когда партия "Союз крестьян и зеленых Литвы" стала одной из главных сил в стране.

Теперь, если представитель этой же партии станет и президентом, ее вес резко возрастет. Впрочем, кто бы ни выиграл эти выборы, отношения Вильнюса с Москвой вряд ли изменятся. Все три лидера гонки говорят про Россию примерно одно и то же, фактически могут заканчивать фразы друг друга.

"Россия продолжает отрицать нарушение международных соглашений и международного права. Кажется, что Россия не изменит своего поведения", — говорит Игрида Шимоните.

"Чтобы поднять отношения с Россией на новый уровень, действовать должна Россия. Тут как в шахматах: мы свой ход уже сделали, ввели санкции, но нельзя делать два хода подряд", — считает Гитанас Науседа.

"Нет смысла выстраивать отношения только ради отношений со страной, грубо нарушившей международное право. Мы должны решительно поддержать санкции Евросоюза против России", — убежден Саулюс Сквернялис.

Впрочем, если официально все кандидаты говорят о приверженности курсу Евросоюза, то на деле их взгляды сильно расходится с позицией официального Брюсселя.

"Существуют некие рамки, которые задают не они, которые задаются не в этой стране, которые задаются в Вашингтоне. Внешнеполитический курс всех прибалтийских республик идет в фарватере именно внешнеполитического курса Вашингтона. Их мнение никого не волнует, они будут говорить то, что им скажут, — считает Руслан Панкратов, лидер НКО "Русский мир Латвии", кандидат на выборах в Европарламент. — Склейка Евросоюз как раз пытается показать, что санкции против России контпродуктивны, они несут убытки. Страны Балтики работают не на Евросоюз, а на интересы Америки. И это официальный Брюссель, конечно же, раздражает".

Параллельно с выборами президента в Литве проходит и всенародный референдум по двум вопросам. Первый призван хоть немного вернуть авторитет власти. По данным последних опросов, более 60 процентов жителей страны не доверяют парламенту, и правящая коалиция предлагает сократить число его членов на 20 человек, мол, это позволит сэкономить деньги на их зарплатах и привилегиях. Отношение большинства литовцев к этому предложению в резких выражениях высказал бывший спикер парламента.

"Референдум предложил премьер-министр, чтобы люди поддержали его на выборах президента. И это, конечно, нечестный ход. А с другой стороны, сокращение количества членов Сейма на 20 человек ничего не изменит: процент идиотов будет тем же", — заявил Арунас Валинаскас.

Второй референдум — о разрешении в стране двойного гражданства. Идею поддерживают более 80 процентов литовцев, потому что многие жители уезжают на заработки в западную Европу, но не хотели бы окончательно разрывать связи с родиной. И, пожалуй, это единственный вопрос, в котором литовцы в это воскресенье могут оказаться почти единодушны.

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