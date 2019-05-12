В Крыму открывается молодежный образовательный форум "Таврида"
В Крыму открывается всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида". Он посвящен молодым деятелям культуры и искусства. В этом году форум будет включать 15 образовательных смен, в работе которых примут участие более шести тысяч профессионалов. Первая из них посвящена архитекторам.
Последний штрих баллончиком с краской — и первый арт объект на новой площадке молодежного форума "Таврида" можно считать завершенным.
Крымский замок Ласточкино гнездо из металлических контейнеров — инсталляция в самом центре форума "Таврида" — будет встречать новых гостей, которые уже утром приедут на первую смену.
"В этом году у нас планируется 15 смен, они разбиты на три этапа. Первый этап — мы собираем наши организационные команды волонтеров — ребят, которые помогают нам проектировать и строить площадку собираем задеть непосредственно тех, кто реализует какие-то части этого проекта", — говорит Сергей Першин, руководитель проекта "Таврида".
Молодежный форум — это большой конструктор для творческих людей, которые на площадке в Крыму могут реализовать самые смелые проекты. Первая смена принимает архитекторов. На территории построили несколько десятков домиков, рассчитанных на четырех человек каждый.
За несколько месяцев до открытия форума военные протиснули водопровод к мысу Меганом, к новому месту прописки Тавриды — одному из самых живописных мест Крыма. Первая смена рассчитана на 200 молодых архитекторов, которые приедут обустраивать территорию форума.
"Сегодня у нас заезд участников; готовим встречу в аэропорту и раздаточные материалы. Встречать будем ярко, как каждый год", — говорит Андрей Елфимов, руководитель групп форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0".
Архитекторов сменят на форуме актеры и режиссеры, потом музыканты и хореографы, а также другие представители творческих профессий. В этом году "Таврида" закроется только в октябре, со следующего года молодежный центр будет работать круглосуточно. Все эти месяцы гостей лагеря будет развлекать воронежский ведущий Анатолий Дурных, который будет каждый вечер подводить итоги работы форума на главной сцене.
Помимо шоу, традиционно будут проходить мастер-классы известных артистов, журналистов, архитекторов, актеров, которые также будут гостить на форуме.
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