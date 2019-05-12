"Ни света, ни воды": власти США "выкуривают" сторонников Мадуро из посольства

Медея Бенджамин, одна из руководителей инициативной группы, сообщила, что власти США отключили воду в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, где живут активисты, поддерживающие законного президента Николаса Мадуро.

По ее словам, таким образом американская сторона хочет "выкурить" активистов. "Ни света, ни воды, мало еды", — написала Бенджамин в соцсети, но заметила, что все "держатся твердо", сообщает РИА Новости.

Больше месяца в здании посольства Венесуэлы в Вашингтоне находятся американские неправительственные активисты, поддерживающие действующего президента Венесуэлы.

Снаружи посольства на активистов оказывают давление сторонники оппозиции, провоцируя на уход из здания.

Ранее Николас Мадуро поблагодарил американских активистов, выразив им "глубокое восхищение" за их самоотверженность в защите венесуэльского посольства.