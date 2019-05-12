В Астраханской области обнаружили захоронение богатого сарматского воина

Исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов посетил археологические раскопки в селе Никольское Енотаевского района. Там обнаружили захоронение богатого сарматского воина.

Масштабные исследования проходят в рамках программы "Астраханские курганы". Подобная экспедиция проводится в регионе впервые за 25 лет. Все находки будут переданы в музей, передает телеканал "Россия 24".