Циципас обыграл Надаля в полуфинале турнира в Мадриде

Греческий теннисист, девятая ракетка мира Стефанос Циципас в полуфинале турнира в Мадриде в трех сетах за два часа 36 минут обыграл представителя Испании Рафаэля Надаля со счетом 6:4, 2:6, 6:3.

Грек пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 14, а у Надаля, занимающего второе место в рейтинге ATP, один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейков из 16.

Таким образом, Циципас вышел в финал турнира, где ему будет противостоять первая ракетка мира, серб Новак Джокович, обыгравший в полуфинале австрийца Доминика Тима – 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).