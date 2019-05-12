Взрыв газа в жилом доме в Ростовской области: двое погибших

В пресс-службе МЧС РФ сообщили о взрыве бытового газа в жилом двухэтажном доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный Ростовской области.

Погибли два человека — мужчина и девочка 2010 года рождения. Еще один пострадавший был госпитализирован в центральную районную больницу города Каменск-Шахтинский, передает РИА Новости.

В результате происшествия произошло обрушение кровли на площади 50 квадратных метров. Повреждения получили две квартиры, в которых зарегистрированы девять человек.

В ГУ МЧС России по Ростовской области рассказали, что на базе местной школы готовится пункт временного размещения, который сможет вместить 50 человек.

По данным ведомства, на месте работают 23 единицы техники и 94 человека.