"Милан" с минимальным счетом обыграл на выезде "Фиорентину"

В матче 36-го тура итальянской серии А "Милан" на поле стадиона "Артемио Франки" во Флоренции обыграл "Фиорентину" с минимальным счетом – 1:0. У победителей встречи единственный мяч на 35-й минуте забил Хакан Чалханоглу.

В параллельной игре тура столичный "Лацио" на выезде обыграл "Кальяри" со счетом 2:1. В составе римской команды голами отметились Луис Альберто и Хоакин Корреа.

"Милан" с 62 очками занимает пятое место в турнирной таблице, "Лацио" (58 очков) расположился на седьмой строчке, "Кальяри" (40) – на 12-й, а "Фиорентина" (40) – на 13-й.

В следующем туре чемпионата Италии "красно-синие" 18 мая на выезде сыграют с "Дженоа", "красно-черные" 19 мая примут "Фрозиноне", "фиолетовые" в тот же день встретятся с "Пармой", а "орлятам" на следующий день будет противостоять "Болонья".