МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП

Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

С 1 мая в России начинает действовать национальный ГОСТ, разрешающий устанавливать в городах компактные дорожные знаки (40 на 40 см, 50 на 50 см). Их применение новый ГОСТ допускает только в центральных районах городов, в зонах исторической застройки и там, где скорость движения транспорта не превышает определенных значений.

Однако, как сообщает ТАСС, в МВД полагают, что применение этих знаков может повлечь риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, так как некоторые нормы этого стандарта противоречат другим в области организации и безопасности дорожного движения. Кроме того, стандарт не включен в перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения.

В ГИБДД, впрочем, и раньше были против небольших дорожных знаков. Эта проблема в марте этого года стала предметом судебного разбора с Центром организации дорожного движения. Его тогда оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Причиной спора стал перекресток Анадырского проезда и улицы Минусинской. Здесь столичные транспортники заменили два стандартных знака. "Уступи дорогу" и "Пешеходный переход" на уменьшенный аналог. По данным ДПС, после установки модернизированных знаков, водители стали чаще сбивать пешеходов.