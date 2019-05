Трамп посоветовал Китаю не затягивать с подписанием торгового соглашения

Если Китай хочет избежать серьезных для себя последствий введения тарифов на экспорт своих товаров в США, то ему следует заключить торговое соглашение сейчас, а не после 2020 года, заявил президент США Дональд Трамп.

В своем Twitter Дональд Трамп подчеркнул, что если переговоры состоятся во время его второго срока, то сделка для КНР будет намного хуже, поэтому для китайцев, по мнению Трампа, было бы мудрее действовать сейчас.

I think that China felt they were being beaten so badly in the recent negotiation that they may as well wait around for the next election, 2020, to see if they could get lucky & have a Democrat win — in which case they would continue to rip-off the USA for $500 Billion a year....