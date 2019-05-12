Леонарду Жардим: у нас осталось два матча, чтобы спасти ситуацию

В матче 36-го тура чемпионата Франции "Монако", в составе которого выступает россиянин Александр Головин, на выезде проиграл "Ниму" с минимальным счетом – 0:1. Главный тренер монегасков Леонарду Жардим поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Игроки старались, им не хватило интенсивности в игре. Пасы не проходили, обработка мяча оставляла желать лучшего, – приводит слова Жардима пресс-служба "Монако". – Мои подопечные не привыкли играть, когда на кону стоит удержание места в лиге 1. Ключ к успеху в этой битве за выживание — играть со страстью в глазах".

"Монако" довел безвыигрышную серию до семи матчей и за два тура до окончания чемпионата занимает 17-е место в турнирной таблице – в шаге от зоны вылета: "все еще в наших руках. Несомненно, мы должны вернуться на победную тропу. У нас осталось два матча, чтобы спасти ситуацию и делать это нужно вместе".

Также Жардим прокомментировал ситуацию с болельщиками, которые после игры с "Нимом" чуть не вырвались на поле: "это нормально, что они недовольны. Среди нас нет довольных ситуацией. Это настоящее испытание для тех, кто поддерживает нашу команду", – подытожил наставник монегасков.