В кургане под Астраханью нашли клад двухтысячелетней давности

Золотые и серебряные украшения, драгоценности, оружие и предметы быта. В кургане под Астраханью нашли клад четвертого века до нашей эры.

Этому захоронению более двух тысяч лет. Предварительно оно датировано четвертым веком до нашей эры. Для астраханских археологов такой артефакт — настоящая находка. Исследование курганов всегда вызывало особый интерес, ведь это места захоронения кочевников.

"Весной этого года к нам пришел один из местных жителей и принес интересный бронзовый котел", — рассказывает Георгий Стукалов, научный сотрудник Астраханского государственного музея-заповедника. — Мы попросили свозить нас на это место. При первичном обследовании мы обнаружили, что бульдозером была снята часть захоронения.

Кочевник, захороненный здесь, был значимой персоной. По словам археологов, такой вывод позволяют сделать окружающие его предметы. Тело находилось в закрытом деревянном гробу, на его крышке — голова лошади в конской сбруе, созданной из серебряных нашивок и бронзовых фаларов.

"Это и предметы быта, типа котелков, ножей разнообразных, зеркальце небольшое, золотые предметы. Достаточно богатое захоронение — это уже кто-то из элиты", — продолжает Георгий Стукалов.

Это не единственная находка. За последние дни здесь обнаружены еще два захоронения. Сейчас на месте работают специалисты. Все для того, чтобы по итогам экспедиции создать выставку, которая ознакомит широкую аудиторию с результатами раскопок.

"У нас в свое время была найдено захоронение царя Сарматов, у которого вещи примерно в таком же стиле. Это золото с бирюзой со вставками из стекла и лазурита. И мы здесь видим продолжение той же самой культуры", — докладывает губернатору Астраханской области Дмитрий Васильев, руководитель школы "Археология Нижнего Поволжья".

Глава региона Сергей Морозов считает необходимым продолжить археологические работы на курганах, ведь их изучению уделялось немного времени. В связи с этим степные районы и сегодня остаются малоисследованными.

Эта экспедиция стала первой за 25 лет, направленная только за изучение курганов. В ее рамках планируется выявить и другие курганы, ввести их в научный оборот и поставить на охрану.