Кубок Стэнли. "Сент-Луис" Тарасенко проиграл "Сан-Хосе"

В первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги "Сан-Хосе Шаркс" на льду домашней арены обыграл "Сент-Луис Блюз" со счетом 6:3. Российский нападающий гостевой команды Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.

У победителей встречи по две шайбы забросили Тимо Майер (31-я, 38-я минуты) и Логан Кутюр (4, 58), а также по разу отличились Джо Павелски (12) и Кевин Лабанк (28). У гостей голами отметились Джейден Шварц (10), Райан О'Райли (29) и Тайлер Бозак (54).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу "Сан-Хосе". Следующий матч противостояния состоится во вторник, 14 мая и пройдет также на льду арены "SAP Центр" в Сан-Хосе.