Тренер "Зенита": мы можем соревноваться с командой уровня Евролиги

В матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ "Зенит" на домашней площадке обыграл "Локомотив-Кубань" (87:85) и вышел в полуфинал турнира. Главный тренер петербуржцев Джоан Плаза поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Хочу поздравить всю команду, тренерский штаб, всех боссов, всех, кто работает в клубе. Мы сделали большое дело, – приводит слова Плазы РИА Новости. – До старта четвертьфинальной серии на нас никто не ставил, памятуя о том, как складывался регулярный сезон и то, сколько у нас было проблем".

В полуфинале "Зениту" будет противостоять столичный ЦСКА: "ни один из моих игроков не думает, что мы поедем в Москву просто, чтобы прогуляться по городу, мы не поедем туда туристами. Хотим показать, что мы можем соревноваться с командой, которая выступает в Евролиге. Мы не выбрасываем белый флаг", – подытожил Плаза.