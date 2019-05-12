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12 мая 201907:10

Усманов, Абрамович, Фридман в списке самых богатых налоговых резидентов Великобритании

twitter.com/thesundaytimes

The Sunday Times опубликовала рейтинг самых богатых налоговых резидентов Великобритании, в который попали три российских бизнесмена.

Алишер Усманов занял восьмое место в рейтинге. Его состояние оценивается в 11 339 миллиардов фунтов стерлингов или 14,73 миллиардов долларов. В 2018 году Усманов тоже занимал 8 место в рейтинге, но с состоянием почти на миллиард меньше, передает ТАСС.

На 9 месте оказался Роман Абрамович, чье состояние немногим меньше, чем у Усманова, — 11 221 миллиардов фунтов стерлингов или 14,58 миллиардов долларов. В 2018 году он занимал только 13 строчку.

10 место рейтинга досталось основателю "Альфа-группы" Михаилу Фридману, который впервые фигурирует в списке. Его состояние оценивается в 10,9 миллиардов фунтов стерлингов или 14,1 миллиардов долларов.

Первое место рейтинга заняли индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя. Их состояние оценили в 22 миллиарда фунтов или 28,5 миллиарда долларов.

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