Южная Корея через несколько лет приступит к внедрению военных биороботов

Южная Корея намерена к 2024 году начать внедрение военных роботов, имитирующих животных, змей и насекомых. Об этом говорится в докладе Агентства по программам закупок вооружений.

В документе содержатся проекты развития ключевых оборонных технологий​​​. Агентство намерено включить роботов, созданных по образу и подобию живых существ, в свои системы вооружений будущего. Если планы будут осуществлены, то внедрение роботов, созданных по образу человека, пресмыкающихся, насекомых и морских обитателей начнется уже в 2024 году.

По мнению представителя агентства, биороботы изменят правила игры в будущих войнах, а связанные с ними технологии внесут большие изменения в сферу оборонной промышленности, передает РИА Новости.

Кстати, еще шесть лет назад американские военные поразили любителей фантастики, изобретя смертоносные беспилотники размером с насекомых ("микродроны"). Заявлялось, что эти дроны, испытания которых должны были завершиться к концу 2013 года, смогут подкрадываться к врагу сзади, стрелять ему в голову и удаляться на базу совершенно незамеченными.

Кстати, в прошлом году около 160 компаний во время Международной конференции по искусственному интеллекту в Стокгольме подписали договор, который предполагает отказ от разработки оружия с искусственным интеллектом.

Пока такие меры не приняты, подписавшие соглашение стороны обязуются не участвовать и не поддерживать разработку, производство, торговлю или применение смертоносного автономного оружия.

Появление оружия, способного самостоятельно выбрать цель и вступить с ней в бой, несет угрозу моральным и прагматическим принципам человечества, а право о лишении человека жизни никогда не должно передаваться машине, говорится в документе.

