Илья Воробьев: у Австрии довольно быстрая команда

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России сыграет с командой Австрии. Главный тренер российской команды Илья Воробьев рассказал о вызове в сборную Ивана Телегина, а также об игре предстоящего соперника.

"Телегина заявили сегодня, чтобы он завтра был в раздевалке. Будет ли он играть – мы еще думаем. Что касается Задорова, то он уже получил визу. С утра будет в расположении команды, – приводит слова Воробьева пресс-служба ФХР. – Панарин? Мы связывались с Артемием. Он отличный хоккеист и много сделал для сборной. Но на данный момент он без контракта, и у нас заявка уже закрыта. Но двери в сборную для Панарина всегда открыты".

"Австрия? Я сейчас смотрел их матч с Канадой – контрольный перед чемпионатом мира. Довольно неплохо. Они ждали своих моментов, играли на контратаках. У них довольно быстрая команда. Во всяком случае почти два периода они держались нормально", – заявил Воробьев.

Напомним, матч Россия – Австрия состоится в воскресенье, 12 мая и начнется в 13:15 по московскому времени.