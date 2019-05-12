Успехи футбольных клубов вдохновили Терезу Мэй на удар по мячу

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заразилась футбольной лихорадкой. На встрече с детьми в Мейденхеде она не удержалась от удара по мячу — и выложила в Twitter видео своих спортивных достижений.

Как отметила премьер, минувшая неделя стала исторической для английского футбола. Четыре клуба – "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Челси" — захватили финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Мэй написала, что команды вдохновляют на игры детей, взрослых и даже премьера, передает телеканал "Россия 24".