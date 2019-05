UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул

В Рио-де-Жанайрео завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 237. В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде. Бой закончился досрочно. Победу одержала бразильянка.

По ходу поединка Намаюнас владела преимуществом. Однако во втором раунде Андраде с помощью слэма отправила чемпионку в нокаут, отобрав у нее пояс.

SLAM!!! 😱@JessicaMMAPro slams her way to the strawweight belt at #UFC237!! pic.twitter.com/B9fuQ9uOyP