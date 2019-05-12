Прощания с Доренко в воскресенье не будет

Прощание с журналистом Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится. Выдавать тело вдове журналиста запретила полиция.

По информации радиостанции "Говорит Москва", в документе, поступившем во 2-й судебный морг, содержится распоряжение не выдавать тело в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы.

Решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен, сообщает "Интерфакс".

По официальной версии, Сергей Доренко умер от разрыва аорты во время поездки на мотоцикле в центре Москвы. Журналисту было 59 лет. Он получил широкую известность в 1990-е годы. Работал на ВГТРК, ОРТ и НТВ, затем на разных радиостанциях. Также вел популярные блоги в интернете и канал на YouTube.

Соболезнования родным и близким Доренко уже выразили президент РФ Владимир Путин, а также многие друзья и коллеги покойного.