Пакьяо проведет в июле титульный бой с Турманом

Филиппинец Мэнни Пакьяо и американец Кит Турман встретятся 20 июля в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в полусреднем весе. Ранее Пакьяо защитил титул WBA, победив Эдриена Бронера. Турман же является обладателем пояса WBA Super в данной весовой категории.

О дате боя сообщил американский боксер на своей странице в Twitter. Пока место проведения поединка не объявлено. Предположительно он пройдет в Лас-Вегасе.

На счету 40-летнего Пакьяо 61 победа и семь поражений. 30-летний Турман еще ни разу не испытал горечи поражений, выиграв все 29 поединков.