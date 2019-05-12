В Таиланде застрелены четверо наркокурьеров

Четверо наркокурьеров были убиты полицейскими Таиланда в ходе спецоперации, сообщает газета Bangkok Post.

Столкновение между правительственными силами и 30 наркокурьерами произошло накануне вблизи границы с Мьянмой на берегу реки Руак. Данные о планируемой переброске большой партии наркотиков через границу поступило в полицию от информатора. Военнослужащие подразделения по борьбе с наркотиками устроили засаду на таиландском берегу реки. Когда группа наркоторговцев с грузом была замечена во время перехода вброд, им было приказано остановиться. Однако в ответ наркоторговцы открыли огонь. В результате ночной перестрелки убиты четверо членов банды, остальные сумели перебраться обратно через границу. О пострадавших среди полицейских не сообщается.

Наркокурьеры были вынуждены бросить весь груз — 17 сумок и рюкзаков. Общий вес изъятого кетамина составил 340 килограммов.

В прошлом году во время аналогичной операции таиландские военные застрелили пять наркокурьеров возле границы с Мьянмой. Изъят 1 миллион таблеток метамфетамина.