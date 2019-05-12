Повторная экспертиза по делу о смерти Доренко может занять около недели

Дополнительные исследования причин смерти журналиста Сергея Доренко займут не больше недели, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов. По его словам, эксперты сейчас "сами не знают, сколько времени это займет, но будут стараться побыстрее все сделать".

Ранее сегодня стало известно, что запланированное на 12 мая прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище не состоится: полиция запретила выдавать тело вдове журналиста в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы. Решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака Ксении и Екатерины, по утверждению которых журналист мог быть отравлен.

По мнению Мамонтова, скорее всего речь идет не столько о повторной экспертизе, сколько о более подробном исследовании дополнительных данных, передает "Интерфакс". Тем более, что начальник бюро судебно-медицинской экспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев пояснил радиостанции "Говорит Москва", что вскрытие проводилось в день смерти, установлена естественная причина смерти, повторное вскрытие не проводится.

По мнению Шигеева, распоряжение не выдавать тело Доренко, поступившее сегодня ночью во 2-й судебный морг столицы, вероятно, следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке.

"Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено", — отметил судмедэксперт.

По официальной версии, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер от разрыва аорты во время поездки на мотоцикле в центре Москвы. Ему было 59 лет.