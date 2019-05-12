Выборы в Литве: все кандидаты-лидеры отметились антироссийской риторикой
Нового президента страны выбирают в Литве. На пост главы государства претендуют девять кандидатов, хотя реальные шансы, по оценкам политологов, есть только у троих. Нынешний президент Даля Грибаускайте в гонке не участвует.
Первый раз за 10 лет в бюллетене нет ее фамилии: пока еще президент Даля Грибаускайте голосует на выборах досрочно. На участке журналисты пытаются ее спросить о России — точнее, о визите в Москву ее коллеги из Эстонии. Грибаускайте почему-то решает уйти от ответа.
- Голосуйте сердцем!
Хоть и кажется, что хуже уже некуда, надежды на улучшение литовско-российских отношений после выборов немного. Тема восточного соседа обсуждалась на предвыборных дебатах. Трое лидеров гонки тут звучат в унисон.
"Россия продолжает отрицать нарушение международных соглашений и международного права. Кажется, что Россия не изменит своего поведения", — говорит кандидат в президенты Литвы Игрида Шимоните.
"Чтобы поднять отношения с Россией на новый уровень, действовать должна Россия. Тут — как в шахматах: мы свой ход уже сделали — ввели санкции, — но нельзя делать два хода подряд", — заявляет кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа.
"Нет смысла выстраивать отношения только ради отношений со страной, грубо нарушившей международное право. Мы должны решительно поддержать санкции Евросоюза против России", — уверен кандидат в президенты Литвы Саулюс Сквернялис.
Ингриду Шимоните называют второй Грибаускайте — и дело совсем не только в прическе. Шимоните представляет ту же консервативную правоцентристскую партию, что когда-то поддержала и нынешнего президента. Гитанас Науседа — кандидат беспартийный, но по факту, как говорят эксперты, также представляет интересы Консервативной партии.
Главная интрига выборов — выйдет ли во второй тур, которого, по опросам, не избежать, Саулюс Сквернялис — премьер-министр и глава партии "Союз крестьян и зеленых", которая неожиданно для всех выиграла парламентские выборы, а теперь имеет шанс занять еще и президентский дворец.
"По сути, это просто борьба за власть между традиционной системной политической силой и просто новой силой, которая пришла и отколола себе кусок пирога, и теперь традиционные силы пытаются его себе вернуть", — говорит политолог Вадим Воловой.
Полномочия президента Литвы ограниченны — это парламентская республика. Глава государства формирует внешнюю политику наряду с правительством и является главнокомандующим армии. На этих направлениях курс Литвы и так понятен.
Параллельно с выборами президента пройдут два референдума о сокращении количества депутатов Сейма и двойном гражданстве. Его разрешат только с теми странами, которые соответствуют "критериям европейской и трансатлантической интеграции". Так и планируют записать прямо в Конституции.
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