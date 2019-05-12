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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 1 час назад

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12 мая 201910:33

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО. Об этом сообщил адвокат спортсмена Андрей Ромашов. Напомним, что ранее форвард сине-бело голубых был приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.

"Действительно, можно отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде. Но такой вариант не рассматривается. Для этого нужно обладать профессией, полезной для изолятора: электрик, сантехник и прочее", – приводят слова Ромашова "Известия".

Кокорин вместе с братом Кириллом, другом Александром Протасовицким и футболистом "Краснодара" Павлом Мамаевым стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Спустя три дня они были заключены под стражу. Позже суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам общего режима, а Мамаев и Протасовицкий ограничились 1 годом и 5 месяцами.

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