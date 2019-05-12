В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах

В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times. Парламентское расследование смерти более 550 человек во время выборов в апреле потребовал вице-спикер национального парламента Фари Хамза.

Ранее сообщалось, что во время подготовки, проведения выборов, а также в процессе подсчета голосов и подведения итогов скончались несколько сотен членов избиркомов. Большинство смертей зафиксированы после инсультов и инфарктов, которые в свою очередь вызваны усталостью, недосыпанием и изнурительными условиями работы на жаре.

Выборы в Индонезии прошли 17 апреля и стали первым объединенным голосованием за кандидатуру президента и членов национального и региональных парламентов. Мероприятие уже признано крупнейшими в мире выборами. Однако в этот день граждане, имеющие право голоса, были вынуждены заполнить до пяти избирательных бюллетеней и опустить их в пять разных урн. Голоса подсчитывались вручную, и для многих членов избиркомов это стало смертельной задачей, утверждает издание.

"Такого прецедента в истории выборов никогда не было нигде в мире!" — цитирует издание вице-спикера.

По его данным, в день выборов и во время подсчета голосов скончались 456 сотрудников избиркомов, 4,3 тысячи серьезно заболели, также скоропостижно умерли 91 член агентства по надзору за выборами и 22 полицейских, следивших за порядком. На предыдущих президентских выборах 2014 года погибли 157 сотрудников.

Правительство согласилось выплатить компенсацию в размере около 36 миллионов рупий (162 тысячи рублей) родственникам погибших. Получившим инвалидность или стойкое расстройство здоровья так же будут назначены выплаты. Также предложено не привлекать к работе в избирательных комиссиях людей старше 60 лет и перейти на электронное голосование в будущем.