Глава украинского Генштаба пожаловался на взлом "Фейсбука"

Начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко пожаловался на действия неизвестных лиц, взломавших его страницу в "Фейсбуке". По его словам, от его имени в соцсети была распространена "публикация провокационного политического содержания".

Военные не вмешиваются в политические процессы в стране, напомнил Муженко, добавив, что гибридная война продолжается и пообещав и впредь "давать достойный отпор врагу".

Ранее Муженко уже говорил о попытках взломать его страницу в "Фейсбуке". А в ноябре 2017 года представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал о наступлении украинской армии в районе Горловки, отбитом благодаря утечке информации, допущенной лично Муженко.

По словам Басурина, глава украинского Генштаба провел совещание с комбригами, по итогам которого на официальном сайте Минобороны Украины были опубликованы фотографии с изображением рабочих карт с замыслом действий в районе Светлодарской дуги. Как отметил Басурин, Муженко сделал это "ради собственного пиара".