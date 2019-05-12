"Зенит" выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками

12 мая санкт-петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России сезона-2018/19, сыграет на домашней арене с московским ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ. Сине-бело-голубые подготовили специальные нашивки на лазурную форму, в которой выйдут на встречу с армейцами.

Как сообщает "Спорт-экспресс", по окончании матча состоится церемония награждения футболистов и тренерского штаба "Зенита". Перед ней футболисты питерского клуба переоденутся в золотые майки.

Напомним, что встреча между "Зенитом" и ЦСКА состоится 12 мая на "Газпром Арене". Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.