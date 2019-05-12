Гендиректор радиостанции "Говорит Москва": Доренко знал о своем диагнозе

Сергей Доренко знал о своем диагнозе, утверждает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов. Ранее сообщалось, что журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко скончался 9 мая от аневризмы аорты на 60-м году жизни.

"Сергей знал, что у него аневризма", — цитирует Мамонтова ТАСС.

Коллега Доренко не в курсе, предпринимал ли журналист какие-либо меры для лечения. Однако отметил, что, несмотря на диагноз, Доренко продолжал "жить полной жизнью".

Прощание с журналистом, запланированное на 12 мая, было отменено из-за запрета полиции выдать тело вдове. Соответствующий документ поступил из полиции в морг сегодня ночью. Решение принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака Ксении и Екатерины, которые утверждают, что журналист мог быть отравлен его второй женой.

Новая дата прощания с Доренко еще не назначена. По предварительным данным, дополнительная экспертиза может занять от одной до трех недель.