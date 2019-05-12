Взрыв газа: в поселке Чистоозерный ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Чистоозерный Ростовской области, где ночью в жилом многоквартирном доме взорвался газ. В результате два человека погибли, в том числе ребенок.

Двое пострадавших госпитализированы, передает телеканал "Россия 24". Поисково-спасательные работы к этому часу завершены, людей под обломками нет.

Разбор завалов осложнялся угрозой новых обрушений. Чтобы предотвратить их, сотрудники МЧС укрепили конструкции дома.

Власти Ростовской области выплатят по миллиону рублей семьям погибших в результате взрыва газа, получат компенсацию также пострадавшие и владельцы утраченного имущества. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области Василия Голубева. Сам он ранее пообещал в "Твиттере", что власти помогут людям и досконально разберутся в причинах случившегося.

Взрыв бытового газа в 16-квартирном двухэтажном жилом доме унес жизни мужчины и ребенка 2010 года рождения. Всего спасено 16 человек.

Взрыв повредил семь квартир, три из них полностью разрушены. Дом в настоящее время отключен от газоснабжения.