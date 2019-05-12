Хоккеист Задоров внесен в заявку сборной России на чемпионат мира

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров внесен в заявку национальной команды на чемпионат мира, который в настоящий момент проходит в Словакии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея.

Накануне главный тренер сборной России Илья Воробьев заявил, что уже в матче с командой Австрии хочет посмотреть Задорова в деле. Игра с австрийцами состоится 12 мая в 13:15 по московскому времени.

Ранее в заявку россиян на чемпионат мира в Словакии был внесен нападающий столичного ЦСКА Иван Телегин.